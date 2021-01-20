Ещё 488 нижегородцев заразились коронавирусом за сутки

По данным на 20 января 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 79 177 человек. За последние сутки было выявлено 488 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный Минздрав.

Число новых выздоровевших нижегородцев за последние сутки составило 494 человека. С начала пандемии коронавирусом переболели 71 455 жителей региона.

Тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 2 080 855 человек. Средний показатель тестирования составил 296,4 теста на 100 тысяч населения.

Около 4,5 тысяч человек сейчас находятся на амбулаторном лечение, поскольку их болезнь протекает в лёгкой форме или бессимптомно. Порядка 4,4 тысяч человек лечатся в больницах.

В настоящее время в медицинских организациях региона развернуто 7 775 коек для больных коронавирусом. В частности, примерно 4,2 тысяч обеспечены кислородом, а 873 - аппаратами ИВЛ. Кроме того, примерно 26% коечного фонда для лечения больных с пневмонией и ОРВИ свободны в Нижегородской области.

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