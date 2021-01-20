Центральную больницу в Чкаловске модернизируют к 2025 году

Глава региона оценил работу открывшегося в больнице пункта вакцинации от COVID-19. Фото: Александр Воложанин
На модернизацию Чкаловской ЦРБ направят свыше 287 миллионов рублей. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин также посетил пункт вакцинации, который открыли в медучреждении. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.
В настоящее время актуальными проблемами в Чкаловске является тема теплоснабжения и состояние здравоохранения. Так, местные жители часто жалуются на состояние больницы, делая акцент на инфекционном отделении.
- Осмотрел его, действительно, состояние не самое лучшее, - поделился Глеб Никитин.
До 2025 года в Чкаловской ЦРБ произойдут масштабные изменения по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения. Учреждение отремонтируют, оснастят новым оборудованием и автомобилями.
- Серьезное внимание уделим участковым больницам и фельдшерско-акушерским пунктам. Это будет не только ремонт, но и новое строительство, - подчеркнул глава региона.
В настоящее время в больницу поручено доставить три аппарата ИВЛ и закупить новый цифровой рентген.
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