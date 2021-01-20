Мошенники разводят нижегородцев на деньги под предлогом «ковидных» проверок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижегородской области активизировались мошенники, которые разводят местных предпринимателей на деньги под предлогом «ковидных» проверок. Об этом предупреждает департамент региональной безопасности.

Схема обмана по большому счету не новая и была известна раньше. Поменялись лишь обстоятельства: условия пандемии, тотальные ограничения и проверки соблюдения режима повышенной готовности стали для злоумышленников новой золотой жилой. Мошенники под видом сотрудников надзорных органов и ведомств звонят предпринимателям и сообщают о якобы грядущей проверке соблюдения санитарных норм и правил в период пандемии. Однако тут же сообщают, что проблем можно избежать за определенную плату. Вознаграждение предлагают перевести на банковскую карту или счет мобильного телефона.

«Требования о перечислении каких-либо денежных средств являются незаконными. При поступлении подобных предложений необходимо незамедлительно проинформировать правоохранительные органы», - подчеркнули в департаменте региональной безопасности.