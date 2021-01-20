Нижний Новгород
Еще
Радио
Нижний Новгород
Еще
Радио
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Здоровье

Более 4,4 тысячи нижегородцев сделали прививку от коронавируса

Массовая вакцинация началась 18 декабря
Ирина ШВЫРКАЕВА
КомментироватьОставить комментарий
Более 4,4 тысячи нижегородцев сделали прививку от коронавируса.

Более 4,4 тысячи нижегородцев сделали прививку от коронавируса.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Более 4,4 жителей Нижегородской области сделали прививку от коронавирусной инфекции. Массовая вакцинация для всех желающих стартовала в регионе 18 декабря, сообщает региональный минздрав.

Ранее прививки от COVID-19 были доступны лишь некоторым категориям граждан: медикам, учителям, соцработникам и волонтерам. Их начали записывать на вакцинацию еще в конце прошлого года, а заявки от всех остальных стали принимать лишь с 13 января. За все это время на вакцинацию от коронавируса в регионе было подано 27 430 заявок.

По словам министра здравоохранения Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова, в ближайшее время в регион поступит свыше 151 тысячи дох вакцины. Сейчас сделать прививку нижегородцы могут в 50 вакцинальных пунктах, однако в будущем их количество будет увеличено.

Сдавать анализы на антитела перед вакцинацией не нужно.

«Главное, чтобы в период вакцинации у человека не было признаков каких-либо респираторных или вирусных заболеваний. Подчеркну, что сама вакцина бесплатная», - добавил заместитель губернатора.

Переболевшим COVID-19 можно сделать прививку через 6 месяцев после выздоровления, а контактировавшим с больными - через 14 дней после контакта, если не произошло заражение.

Новости медицины и здоровья Нижнего Новгорода, Нижегородской областиКоронавирус в Нижегородской области