Более 4,4 тысячи нижегородцев сделали прививку от коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

Более 4,4 жителей Нижегородской области сделали прививку от коронавирусной инфекции. Массовая вакцинация для всех желающих стартовала в регионе 18 декабря, сообщает региональный минздрав.

Ранее прививки от COVID-19 были доступны лишь некоторым категориям граждан: медикам, учителям, соцработникам и волонтерам. Их начали записывать на вакцинацию еще в конце прошлого года, а заявки от всех остальных стали принимать лишь с 13 января. За все это время на вакцинацию от коронавируса в регионе было подано 27 430 заявок.

По словам министра здравоохранения Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова, в ближайшее время в регион поступит свыше 151 тысячи дох вакцины. Сейчас сделать прививку нижегородцы могут в 50 вакцинальных пунктах, однако в будущем их количество будет увеличено.

Сдавать анализы на антитела перед вакцинацией не нужно.

«Главное, чтобы в период вакцинации у человека не было признаков каких-либо респираторных или вирусных заболеваний. Подчеркну, что сама вакцина бесплатная», - добавил заместитель губернатора.

Переболевшим COVID-19 можно сделать прививку через 6 месяцев после выздоровления, а контактировавшим с больными - через 14 дней после контакта, если не произошло заражение.