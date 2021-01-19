В городе Бор Нижегородской области и его окрестностях уже четвёртые сутки продолжаются поиски 15-летней Анастасии Грибовой. Подросток пропала 15 января. Обстоятельства исчезновения не сообщаются.Приметы пропавшей девушки: рост 167 сантиметров, телосложение среднее, русые с чёрными прядями волосы до плеч, глаза зелёные.Была одета в короткую чёрную куртку, тёмно-серые штаны, чёрные ботинки на каблуке и ярко-розовый снуд (шарф). При себе имела чёрный портфель.Особая примета: татуировка головы козы на левой руке.Поиски ведёт поисково-спасательная группа \\"Рысь\\" и добровольцы.Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Анастасии, просят сообщить об этом по номеру телефона: 8 (831) 28-38-200 или 102.Близкие девушки и спасатели просят оказать помощь в поиске подростка и не оставаться в стороне от возможной беды.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!