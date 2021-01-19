В наступившем году для всех категорий граждан Фонд капитального ремонта Нижегородской области предоставит рассрочку по оплате задолженности по взносам. Теперь её могут предоставить на всю сумму задолженности, в том числе и на ранее начисленные пени. Рассрочку могут оформить на 18 месяцев.— В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, чтобы поддержать жителей региона, мы предлагаем собственникам, которые по каким-либо причинам накопили долги за капремонт, заключить соглашение с Фондом и погасить их в рассрочку, — пояснил гендиректор Фонда капитального ремонта Нижегородской области Дмитрий Гнатюк.С порядком предоставления рассрочки и образцами документов можно ознакомиться на официальном сайте Фонда, в разделе \\"Документы - Образцы документов\\".Для оформления рассрочки должники могут обратиться в Фонд или в отделение МФЦ Нижнего Новгорода и Дзержинска. При себе нужно иметь паспорт или копию документа, подтверждающего, что лицо является законным представителем собственника, не имеющего возможности обратиться за рассрочкой лично. Кроме того, понадобятся копии правоустанавливающего документа и платёжные документы за последний расчётный период.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!