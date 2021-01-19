Детский сад в ЖК «Гагаринские высоты» введут в эксплуатацию в первом квартале 2021 года. Сейчас техническая готовность объекта составляет 81%, сообщили в департаменте строительства и капитального ремонта администрации Нижнего Новгорода.«В настоящий момент выполняются работы по внутренней отделке здания, проводится устройство полов, внутренних инженерных сетей и слаботочной системы. В связи с сезонностью работ благоустройство территории будет выполняться в весенний период», - рассказал директор городского департамента строительства Дмитрий Горбунов.По информации мэрии, новый детсад рассчитан на 280 мест. В трехэтажном здании с бассейном разместятся 12 групп: четыре ясельные группы, две группы младшего возраста, две группы среднего возраста, две группы старшего возраста и две группы подготовительного возраста.Рядом с детским садом расположена школа №34, построенная в 2020 году. Вместе учреждения станут единым образовательным пространством, центром развития ребёнка.Ранее мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил главам районов ежедневно посещать строящиеся образовательные объекты для контроля подрядчиков.