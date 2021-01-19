В течение 2021 года на поддержку и развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Нижегородского региона направят 4,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.— Сегодня сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики. От его состояния и развития во многом зависит качество жизни населения. Очень важно благоустраивать сельские территории: строить жильё, дороги, проводить газ, воду, чтобы люди на селе жили в комфортных условиях, — подчеркнул глава региона.Также губернатор отметил, что 4,5 миллиарда рублей, которые планируют направить в этом году на развитие сельских территорий, — это на 6,8% больше, чем в 2020-ом. При этом действующие сейчас меры государственной поддержки сохранятся.Ранее Глеб Никитин сообщал, что на развитие региональных животноводческих хозяйств в текущем году планируется направить более 1,6 миллиарда рублей. 1,2 миллиарда пойдут из областного бюджета — это на 15% больше уровня 2020-ого.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!