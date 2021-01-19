В Нижнем Новгороде прошли крещенские купания и прошли без происшествий. Места, отведённые для них, посетили 2 250 человек. Сообщили об этом в МКУ \\"Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям\\".По данным управления, спасатели и оперативные вернулись утром в места дислокации.Напомним, что специальные купели для нижегородцев оборудовали в шести районах города.Водолазы заведомо обследовали акватории, площадки очистили от снега, установили деревянные настилы там, где необходимо, а также лестницы и перила. Современные пункты обогрева с крытыми раздевалками развернули рядом с площадками. Освещение обеспечивали переносные генераторы. У водоёмов дежурили спасатели, кареты скорой помощи и полиция.Напомним, сегодня мы опубликовали яркие фото с ночного купания в проруби \\"Крещение 2021 в Нижнем Новгороде\\". В ночь на 19 января столбики термометров в регионе опускались до -30 градусов.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!