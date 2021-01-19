В Сормове утвердили график капитальной уборки дворовых проездов от снега с применением эвакуатора. В ходе оперативного совещания об этом сообщила глава Сормовского района Нижнего Новгорода Светлана Горбунова.Вчера, 18 января, согласно плану, эвакуатор работал в дворовых проездах улицы Ефремова. Далее, сегодня и завтра, он продолжит работу на улице Героев Космоса, а 21 января – на проездах улицы Островского. 22 января эвакуатор переместится на улицу Павла Мочалова, а 23 января – на проезды между домами № 13 и № 19 по улице Культуры.Администрация Сормова сообщила, что за день до уборки на указанных выше местах будут появляться предупреждающие аншлаги с просьбой переставить автомобили. Эвакуатор же будет применяться, если машины всё равно будут мешать уборке снега. После очистки территории их вернут на свои места.– Управляющим компаниям необходимо оперативно убрать последствия снегопада. Рекомендую обратить внимание УК \\"Сормово\\" также на дворы в ЖК \\"Корабли\\". График мы будем корректировать с учётом низких температур. В пятницу проведу отчётное совещание с коммунальщиками, на котором будем решать, потребуется ли вводить подобный график на следующую неделю, – подытожила Светлана Горбунова.За прошедшие выходные сормовские коммунальщики вывезли с улиц района почти 3 980 кубометров снега. Снегоуборочная техника работает круглосуточно.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!