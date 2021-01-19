За прошедшие сутки в 28 районах Нижегородской области не обнаружили новых случаев заражения коронавирусом. Тем временем 70 961 житель региона из тех, у кого прежде был подтверждён диагноз COVID-19, уже здоров.– По последней информации на 19 января, общее число заражённых коронавирусом в Нижегородской области составило 78 689 человек. Из которых 33 840 проживают в областном центре, а оставшиеся 44 849 – в районах и городских округах региона, – рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. – Говоря конкретнее, коронавирус зафиксирован у 6 245 жителей Дзержинска, у 4 296 – в г.о.г. Бор, у 2 363 – в Павловском районе, у 2 265 – в Балахнинском, у 2 001 – в Городецком, у 1 951 – в Выксунском, у 1 716 – в Богородском, у 1 464 – в Кулебакском, у 1 326 – в Кстовском, у 1 270 – в Шатковском, у 1 245 – в Шахунском, у 1 111 – в Володарском, у 1 097 – в Лысковском и у 1 055 – в г.о.г. Арзамасе.Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил муниципалитетам мобилизоваться для борьбы с эпидемией и усилить работу муниципальных оперативных штабов.Напомним, вчера мы рассказывали, что нижегородский министр соцполитики Юрий Хабаров вакцинировался от коронавируса.А также ответили: нужен ли перед прививкой от ковида анализ на антитела и можно ли её делать переболевшим.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!