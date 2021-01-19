По последним данным на 19 января, за сутки в Нижегородской области заразился коронавирусом 471 житель. Общее число больных с диагнозом COVID-19 в регионе составляет 78 689 человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве.К хорошим новостям: 527 нижегородцев побороли болезнь за последние сутки. Показатели выздоравления устойчивые. Суммарно 70 961 человек в регионе излечился от COVID-19 полностью.По информации Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области от 14 января, для лечения больных с пневмонией и ОРВИ в медучреждениях региона предусмотрено 7 775 коек. 4,2 тысячи из них обеспечены кислородом, аппаратами ИВЛ – 873. Более 25% областного коечного фонда для лечения подобных больных свободно. Напомним, что коечный фонд перепрофилируется поэтапно – в зависимости от эпидемиологической обстановки.Около 4,5 тысячи человек сейчас лечатся амбулаторно. То есть их болезнь протекает в лёгкой форме или бессимптомно. Другие, их свыше 4,3 тысячи, госпитализированы. 8 жителей находятся в обсерваторах.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!