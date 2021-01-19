Транспортная развязка на улице Циолковского в Нижнем Новгороде может открыться в 2021 году, то есть на полгода раньше запланированного. На это потребуется один миллиард рублей — поделилось сегодня ИА \\"ТАСС\\" со ссылкой на слова губернатора региона Глеба Никитина.По информации от агентства, сейчас Нижегородская область рассчитывает получить упомянутые дополнительные средства из федерального бюджета.Напомним, строительство развязки началось в августе прошлого года. Она должна избавить от пробок, которые возникают в Сормовском районе из-за работы ЖД переезда, и повысить пропускную способность участка дороги, соединяющего Нижний Новгород с Балахной, Заволжьем, Городцом и Чкаловском. Этот проект — один из крупнейших в подготовке к юбилею областного центра.— Развязка должна быть завершена в мае 2022 года, но мы считаем, что есть все возможности открыть движение в 2021 году, в декабре. В 2020 году финансирование строительства составило 1,1 миллиарда рублей, в 2021 году — 1,6 миллиарда. Чтобы открыть движение в этом году, нужен ещё миллиард рублей из федерального бюджета, мы рассчитываем на принятие соответствующего решения. С Минтрансом РФ этот вопрос был проработан, — обозначил Глеб Никитин.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!