Декан юридического факультета ННГУ им. Н.И Лобачевского Виктор Цыганов скончался 19 января. Об этом «КП – Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе вуза.Виктор Иванович начал работать в ННГУ в 1996 году, спустя два года он занял пост заместителя декана юридического факультета по воспитательной работе, а в 2000 году переведен на должность замдекана по учебной работе дневного отделения. С 2007 года являлся деканом юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Кроме того, Виктор Цыганов был председателем Нижегородского регионального отделения Ассоциации юристов России.«Замечательный человек, прекрасный воспитатель молодёжи, авторитетный педагог, за многие годы работы Виктор Иванович снискал искреннее уважение всех, кто его знал», - сообщается на сайте Ассоциации юристов России.«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде выражает соболезнования родным и близким Виктора Цыганова.