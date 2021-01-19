По данным на 19 января, 4 420 нижегородцев уже сделали прививки от коронавируса. Еще чуть больше 27 тысяч жителей региона подали заявки на вакцинацию. Такие данные сегодня озвучило министерство здравоохранения Нижегородской области.- 18 января в Нижегородской области стартовала массовая вакцинация от коронавируса, - напомнил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. – В ближайшее время мы ожидаем поступления 151 тысячи доз вакцины. Оставить заявку на вакцинацию можно на сайте регионального минздрава, а также в районных поликлиниках. Сейчас в регионе действует уже 50 пунктов вакцинации. С каждым днем их количество увеличивается.Напомним, ранее сделать прививку от коронавируса могли только отдельные группы нижегородцев. Среди них медики, работники образовательных учреждений, волонтеры и социальные работники.- Наше медучреждение уже сделало две аппликации вакцины «Спутник-V» 75 медикам: у всех нормальное самочувствие, - рассказала главный врач Нижегородской областной детской клинической больницы Инна Кондратьева. - С 18 января организована вакцинация еще 80 врачей, среднего и младшего медицинского персонала.