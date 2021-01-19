Татьяна Конкина назначена директором департамента кадровой политики и развития муниципального управления нижегородской мэрии. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода.Согласно информации, к своим обязанностям новый руководитель приступила 18 января 2021 года. Ранее эту должность занимал Александр Малафеев, но он уволился по собственному желанию.Стоит отметить, что Татьяна Конкина в администрации человек не новый. До этого назначения она работала начальником управления организационного и документационного обеспечения главы города и администрации Нижнего Новгорода.