Звуки, похожие на выстрелы, напугали жителей Дзержинска утром 19 января. Об этом встревоженные горожане стали писать в соцсетях.«Сейчас слышала какие-то странные звуки, похожие на выстрелы. Что это может быть? Как-то не по себе, мало ли что!» - написала местная жительница Елена Коврова.В администрации Дзержинска поспешили успокоить: звуки доносятся с военных полигонов, где сегодня проходят стрельбы. Стрелять будут на полигоне Мулино с 09:00 до 15:00 и с 20:00 до 01:00, а также на полигоне Смолино с 11:00 до 17:00.«Просим соблюдать спокойствие и ориентироваться только на официальную информацию», - подчеркнули в мэрии.