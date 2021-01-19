Четыре сквера в Нижнем Новгороде будут благоустроены почти за 43 миллиона рублей. Выбор подрядных организаций для проведения этих работ уже завершён. Свидетельствующие тому электронные аукционы размещены на официальном сайте госзакупок.Облагораживанием \\"Лесного массива\\" от дома № 6 по улице 40 лет Победы до проспекта Гагарина к юбилею Приволжской столицы займётся ООО \\"Стройпроект\\". За свои услуги они запросили 7 миллионов рублей.Благоустройство пройдёт в сквере на Яблоневой улице — его проведёт ООО \\"Левстрой\\". Администрация Нижнего Новгорода предложила чуть более 6 миллионов рублей за выполнение задачи, но подрядчик снизил цену до 4,8 миллиона.ООО \\"ГК ОСК\\" благоустроит сквер Интернационалистов за 15,4 миллиона рублей, хотя заказчик в лице городской администрации изначально предложил 20 миллионов.15,7 миллиона рублей уйдёт на комплексное благоустройство бульвара в микрорайоне Щербинки-1 в пределах дома № 5а по улице Ларина и дома № 186 по проспекту Гагарина. Им также займётся ООО \\"ГК ОСК\\".К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!