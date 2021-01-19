Подготовку к празднованию юбилея Нижнего Новгорода, который мы отмечаем в 2021 году, разделят на пять смысловых блоков. Об этом стало известно вчера, 18 января, в ходе оперативного совещания, которое провёл Глеб Никитин в правительстве Нижегородского региона. В нём участвовали мэр города Юрий Шалабаев, заместители губернатора Андрей Бетин и Сергей Морозов, зампредседателя правительства Олег Беркович, а также руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия Григорий Меламед. Информацией об итогах совещания делится пресс-служба нижегородского правительства.Глеб Никитин отметил, что ближайшие оперативные совещания в правительстве будут посвящены теме 800-летия Нижнего Новгорода.— Подготовку к юбилею города мы разделим на 5 смысловых блоков: \\"Реставрация 800\\", \\"Среда 800\\", \\"Символы 800\\", событийная программа и спецпроекты, а также блок, посвящённый реализации таких городских проектов, как «Чистое небо», содержание территорий, энергосервисный контракт, — пояснил Глеб Никитин.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!