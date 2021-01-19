Нижегородская спортсменка Наталья Воронина завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по конькобежному спорту. Соревнования прошли в Херенвене (Нидерланды) 16-17 января. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.Наталья Воронина – не единственная нижегородка в составе российской сборной. Кроме нее честь страны также защищали нижегородские спортсмены Елизавета Голубева, Сергей Трофимов (классическое многоборье) и Дарья Качанова (спринтерское многоборье).В первый день соревнований Наталья Воронина показала второй результат на дистанции 3000 метров, уступив лишь нидерландской спортсменке Ирен Схаутен. Дистанцию Наталья преодолела за 3 минуты 58,62 секунд. В классическом многоборье наша спортсменка заняла четвертое место.Также Наталье вручили приз премии Оскара Матисена, которую ей присудили летом 2020 года за успешный сезон 2019-2020 и рекорд мира на дистанции 5 000 м на чемпионате мира в Солт-Лейк-Сити.Выступления остальных нижегородских спортсменов оказались чуть менее успешными. Дарья Качанова в спринтерском многоборье заняла 5 место, а Елизавета Голубева и Сергей Трофимов по сумме набранных очков в классическом многоборье заняли 7 и 8 место соответственно.