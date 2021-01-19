Главным врачом детской городской клинической больницы №27 «Айболит» назначен доцент кафедры детской хирургии Приволжского исследовательского медицинского университета Андрей Железнов. Об этом сообщил ректор ПИМУ Николай Карякин в своем Instagram.«В этом стационаре сконцентрирована вся экстренная хирургия, все первичные пациенты из заречной части Нижнего поступают в «Айболит», - подчеркнул он.Также Николай Карякин отметил, что детская больница №27 Нижнего Новгорода – это важная база для подготовки будущих хирургов педиатрического профиля.Андрей Железнов окончил НижГМА в 1999 году. Еще будучи студентом, он работал медбратом отделения хирургии и реанимации новорожденных НОДКБ, а после интернатуры вплоть до 2011 года - хирургом детской городской больницы №1, затем в детской областной больнице. В декабре 2017 года был назначен деканом педиатрического факультета ПИМУ.Кто теперь возглавит педиатрический факультет, пока не сообщается. «Скоро озвучим», - пообещал Николай Карякин.