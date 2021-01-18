Сегодня прошло заседание комитета Законодательного Собрания региона по транспорту и дорожному хозяйству. В ходе него депутаты рассмотрели предложенные изменения в Кодекс Нижегородской области об административных правонарушениях.Напомним, на текущий момент в законе прописаны конкретные случаи, при которых недопустимо высаживать детей из общественного транспорта. Все они включают вероятность риска для жизни и здоровья ребёнка. Теперь рассматривается вопрос введения штрафов за нарушение этого закона для водителей и кондукторов. Сумма штрафа может варьировать от тысячи рублей до пяти тысяч.— Изменения в Кодекс позволят определить меру ответственности работников транспорта в сложных погодных условиях. Недопустимо подвергать опасности жизни и здоровье детей. Введённая норма будет стимулировать водителей и кондукторов соблюдать норму закона, — уверен председатель комитета Законодательного Собрания по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!