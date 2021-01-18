За прошедшие выходные с улиц Нижнего Новгорода вывезли около 27 кубометров снега. Об этом сообщила пресс-служба городской мэрии со ссылкой на нижегородский департамент транспорта и дорожного хозяйства.– Из-за обильного снегопада дорожные службы работали в усиленном режиме, с привлечением дополнительной техники и большего числа рабочих. Во время сильного снегопада первая задача – не допустить остановки движения транспорта. Если в обычные дни мы вывозили от 2 до 4 тысяч кубометров снега, то за последние сутки вывезли 14 тысяч кубометров, – обозначил директор департамента Виталий Ковалёв.Кроме того, добавил, что за выходные дорожники использовали около 3 200 тонн пескосоляной смеси, 12 тонн реагентов и 138 тонн соли для борьбы со скользкими дорогами и образованиями снежных накатов.– Прогноз об обильных осадках получили накануне снегопада. Я провёл штаб со всеми дорожными службами и подрядчиками. Технику заранее расставили по наиболее сложным участкам дорог в городе, – пояснил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.Круглосуточные работы по расчистке снега продолжаются. Сегодня задействовали около 320 единиц техники и более 800 рабочих.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!