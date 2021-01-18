Нижегородский волонтёрский штаб \\"Мы вместе\\" приглашает крупнейшие ВУЗы региона поучаствовать в конкурсе на лучшую волонтёрскую студенческую историю. Конкурс будет проводиться по случаю Дня Студента, который отмечается ежегодно 25 января. Информацией об этой инициативе делится РО ОНФ в Нижегородской области.К участию приглашены: ННГУ им. Лобачевского, ННГАСУ, ПИМУ, НГПУ им. К. Минина, НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, НИУ ВШЭ (нижегородский кампус), ВГУВТ, РАНХИГС, НГТУ им. Р.Е. Алексеева, НГСА.По задумке конкурса участники должны будут рассказать свою личную историю добровольчества, которой штаб \\"Мы вместе\\" сможет поделиться с нижегородцами. Проходить конкурс будет онлайн — в официальных нижегородских группах Общероссийского народного фронта и движения \\"Мы вместе\\" в инстаграм, фейсбук и ВКонтакте.Для участия необходимо быть подписанным на каждую из указанных групп. Свою историю можно прислать в сообщения сообщества или выложить к себе на страницу с обязательными хештэгами #МыВместеНН #волонтерскиеистории, а затем направить пост в сообщения. Также можно отметить в публикации аккаунт @myvmeste_nn. И конечно, на время проведения конкурса страница участника должна быть открыта.Итоги подведут 25 января. Победители будут в двух номинациях: приз зрительских симпатий (по количеству лайков и репостов) и победитель по мнению жюри.Победителям вручат памятные призы, а их истории напечатают в альманахе #МыВместе-365, посвящённом первой годовщине волонтёрского движения в Нижегородском регионе.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!