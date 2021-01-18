Скончался главный врач центральной городской больницы Арзамаса Александр Лавров. Об этом сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в Instagram, посвятив памяти своего ушедшего коллеги отдельный пост. Медицинский стаж врача составлял 41 год.— Он был светлым человеком по жизни, настоящим врачом, преданным своей профессии, и верным пациентам доктором. Я часто звонил Александру Николаевичу. Решали текущие вопросы. Спрашивал его мудрых советов, как лучше поступить в той или иной ситуации. Всегда смелая готовность на 100% к любым задачам, белоснежный халат, высокий медицинский колпак и знание каждого квадратного метра больницы. Он не боялся встречать лицом все проблемы. Лично разбирался с жалобами пациентов и родственников. Заходил безбоязненно с нами в \\"красную зону\\", зная о своём повышенном риске, — написал министр.А также отметил, что многого они вместе сделать не успели. В том числе — \\"обняться во имя победы над ковидом\\".— Вы смогли помочь тысячам. Уверен, многие пациенты вспоминают Вас теплом и скорбят о такой потере. Вы любили свою работу, больницу. Обещаю, что мы приумножим накопленный опыт Вашей команды и продолжим развитие, сердечно вспоминая Вас. Вы уважали коллег и всегда лично принимали участие в решении как их личных, так и профессиональных проблем. Спасибо за эту школу жизни, — обратился министр к ушедшему Александру Лаврову.В заключение он добавил, что не верит в случившееся, и подвёл черту:— Вечная память Вам, Александр Николаевич.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!