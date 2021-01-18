Завтра, 19 января, ровно с семи часов утра до десяти часов вечера будет временно прекращено движение транспорта по местному проезду вдоль дома № 29 на проспекте Гагарина. Об этом сообщила пресс-служба нижегородской мэрии со ссылкой на департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.Сотрудники департамента призывают автолюбителей сохранять предельную внимательность во время движения и следовать указаниям дорожных знаков.Кроме того, как мы рассказывали ранее, с 20 января по 15 февраля движение ограничат на участке по улице Воровского напротив дома № 14.Напомним, сегодня утром проспект Гагарина в Нижнем Новгороде парализовало в многокилометровой пробке. Образовался затор из-за произошедших сразу трёх аварий на Мызинском мосту. Из-за чего встал сам мост, подводящие к нему дороги и один из главных проспектов Приволжской столицы. Движение было затруднено с оценкой в 10 баллов. Скорость движения потока не превышала 5 километров в час.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!