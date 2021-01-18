На 51-летнего нижегородца, расстрелявшего полицейских из сигнального пистолета, завели уголовное дело. Инцидент произошел в одном из домов на бульваре Мира в Канавинском районе 15 января, сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.Вообще-то стражи порядка пришли не к этому мужчине, а к его соседу, которого заподозрили в совершении преступления. Однако полицейским дверь никто не открыл, поэтому они и позвонили в соседнюю дверь. Вскоре в окошке тамбурной двери показался помятый нетрезвый гражданин, который начал браниться, грубить, а потом и вовсе угрожать.«Исполнив угрозу, он вынес из своей квартиры сигнальный пистолет и два раза выстрелил в сторону полицейских через окошко тамбурной двери», - рассказали в региональном СУ СК России.По факту применения насилия в отношении представителей власти возбуждено уголовное дело. В ближайшее время стрелявшему мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.