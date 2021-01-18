В прошедшие выходные в Нижегородской области мошенники обманули директора одной из сельских школ, представившись работниками прокуратуры. На официальном сайте ведомства опубликовано предупреждение о происках злоумышленников, а также рассказаны подробности случившегося.По информации региональной прокуратуры, директору одной из школ области поступил звонок. Звонивший представился заместителем прокурора Рехтина В.Л. и предупредил о готовящейся проверке учреждения образования. Мошенник предложил директору перечислить деньги для покупки букета цветов членам комиссии. Директор согласилась.На почве случившегося, прокуратура предупреждает, что телефонные звонки от их имени с просьбами о переводе денег могут совершать только мошенники. А также ведомство обращает внимание, что если вам поступил такой звонок – необходимо незамедлительно обратиться с заявлением в ближайший отдел полиции или позвонить по номеру дежурного прокурора: 461-85-29.На текущий момент возбуждено уголовное дело по факту телефонного мошенничества. Расследование продолжается.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!