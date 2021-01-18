Четыре нижегородских экопроекта выиграли президентский грант в первом конкурсе 2021 года. Они разработаны в направлении \\"Охрана окружающей среды и защита животных\\". Информация об этом размещена на сайте президентскиегранты.рф.– Важно поддерживать экологические инициативы. Каждый проект, как ни крути, повышает уровень экологической грамотности, а это особенно важно в современном мире. Они решают насущные вопросы сохранения окружающей среды и улучшения качества жизни людей. Администрация города будет не только наблюдать, но и содействовать по возможности нижегородским грантополучателям претворять в жизнь их идеи. Мы гордимся, что наши земляки заботятся и переживают за экологическое будущее города и региона в целом. Думаю, у них всё получится и своими проектами они принесут пользу, – обозначил замдиректора департамента благоустройства нижегородской мэрии Алексей Краснов.Фонд президентских грантов оценил проекты:- \\"Действуем в защиту Левинки: участие школьников в восстановлении городской реки\\";- \\"Виртуальная экскурсия \\"Приятно познакомиться! Бобр\\";- \\"Зелёные облака\\";- \\"Красная книга? Не продаётся!\\"К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!