За прошедшие сутки в 29 районах Нижегородской области не обнаружили новых случаев заражения коронавирусом. Тем временем 70 434 жителя региона, у которых прежде был подтверждён диагноз COVID-19, уже здоровы.– По последней информации на 14 января, общее число заражённых коронавирусом в Нижегородской области составило 78 218 человек. Из которых 33 647 проживают в областном центре, а оставшиеся 44 571 – в районах и городских округах региона, – рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. – Говоря конкретнее, коронавирус зафиксирован у 6 229 жителей Дзержинска, у 4 296 – в г.о.г. Бор, у 2 362 – в Павловском районе, у 2 255 – в Балахнинском, у 1 961 – в Городецком, у 1 951 – в Выксунском, у 1 715 – в Богородском, у 1 455 – в Кулебакском, у 1 323 – в Кстовском, у 1 250 – в Шатковском, у 1 223 – в Шахунском, у 1 107 – в Володарском, у 1 097 – в Лысковском и у 1 055 – в г.о.г. Арзамасе.Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил муниципалитетам мобилизоваться для борьбы с эпидемией и усилить работу муниципальных оперативных штабов.Напомним, сегодня мы сообщали, что нижегородский министр соцполитики Юрий Хабаров вакцинировался от коронавируса.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!