В Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области ночью и утром 19 января ожидаются морозы до – 30…-32 градусов. Соответствующее предупреждение выпустило региональное ГУ МЧС со ссылкой на Верхне-Волжское УГМС.- В связи с неблагоприятными погодными явлениями в регионе повышается риск возникновения чрезвычайных ситуаций муниципального уровня, - предупреждают спасатели. – Они могут быть связаны с авариями на коммунальных системах и на линия электропередач. Также возможно увеличение техногенных пожаров, вызванных возросшей нагрузкой на системы электроснабжения, неисправностью печного и газового оборудования. Кроме того, в этот период возможны случаи переохлаждения или обморожения среди населения.В связи с этим спасатели рекомендуют нижегородцам утеплить двери и окна, чтобы удержать тепло в квартирах. А работу на открытом воздухе в этот период стоит ограничить, чтобы избежать переохлаждения или обморожения.