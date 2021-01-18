Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пояснил в своём Instagram, почему вакцинация населения от коронавируса проходит только на базе поликлиник. А также ответил, может ли это измениться в будущем. Вопросы вакцинации затронула одна из пользователей социальной сети.— Подскажите, пожалуйста, будут ли прививочные пункты не в поликлиниках? Мама хочет привиться, но боится заразиться в поликлинике — очень много болеющих в коридорах, — пишет жительница Нижегородской области с ником lenasasa79 под одной из публикаций губернатора.На что глава региона ответил:— В перспективе рассмотрим такую возможность, когда будет достаточно пунктов в поликлиниках. Но пока организовать такой пункт вне поликлиник невозможно, потому что должна быть лицензия на вакцинацию у этого места, должны быть постоянно работающие специалисты по тем особым условиям, которые предъявляются этой лицензией.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!