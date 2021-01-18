Министр социальной политики Нижегородской области Юрий Хабаров вакцинировался от коронавируса. Этой новостью он поделился в своём Facebook 16 января.В публикации он напомнил, что с 18 января стартует массовая вакцинация сотрудников социальных служб. Своим сотрудникам Юрий Хабаров решил подать пример.— Командирский принцип \\"Делай как я!\\" пока ещё никто не отменял. Первый пошёл! — указал в посте глава ведомства.Напомним, ранее мы сообщали, что прививку также сделал нижегородский министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов. Об этом он сообщил в Instagram и разместил фото из прививочного кабинета.О том, кому нельзя делать прививку, мы писали ранее.А также рассказывали, где можно привиться в Нижнем Новгороде и как записаться в пункты вакцинации.В прошедшем декабре прививки от коронавируса делали только медикам, педагогам и волонтёрам. В январе запись открылась для всех жителей Нижегородского региона.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!