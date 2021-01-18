ПАО «ВымпелКом» (ТМ Билайн) подвел итоги работы сети мобильной связи в новогодние праздники. Сеть уверенно справилась с нагрузками, и клиенты компании увеличили использование мобильного интернета, телефонных звонков и SMS.Еще больше поздравлений прошло на высоких 4G-скоростяхБилайн за последние три года увеличил количество базовых станций 4G более чем в 2 раза, что значительно расширило емкость сети. Благодаря увеличенной емкости сети клиенты в новогодние праздники могли пользоваться тяжелым контентом, например, делать видеопоздравления в режиме онлайн, и использовали еще больше мобильного интернета.В среднем каждый праздничный день с 1 по 10 января 2021 года клиенты использовали на 56% больше интернет-трафика, чем в прошлом году. При этом более 80% этого трафика клиенты скачали в сетях 4G. На новогодних праздниках лидерами по доле 4G-трафика стали Москва и Санкт-Петербург, где через сеть 4G прошло около 90% всего трафика.В первый час нового года клиенты Билайн в России чаще отправляли SMS – их количество выросло в 2 раза по сравнению с пиковыми часами нагрузки в обычный рабочий день. По телефону клиенты Билайн предпочли поздравлять друзей и близких до нового года – голосовой трафик 31 декабря вырос на 4%.Выросло количество путешественников по странеПандемия продолжает оказывать влияние на туристические предпочтения россиян. Большинство клиентов в новогодние праздники предпочли остаться дома. Количество клиентов, путешествующих на новогодних каникулах за границу, сократилось на 68%, а количество путешественников по России выросло на 5%.Среди самых популярных направлений внутри страны стали Москва, Ростов-на-Дону, Краснодар и Сочи, Санкт-Петербург, Ставрополь. При этом жители Санкт-Петербурга и Новосибирска по сравнению с прошлым годом стали чаще отправляться в путешествия за пределы своих регионов.Несмотря на ограниченное количество открытых международных направлений из-за пандемии, некоторые россияне все же отправились за границу. Странами-лидерами по количеству посетивших клиентов стали (в порядке убывания): Беларусь, Турция, Украина, Грузия, Казахстан.Успешная работа мобильной связи в новогодние праздники стала результатом развития сети по всей стране и эффективной подготовки к работе в условиях повышенной нагрузки. Перед Новым годом для увеличения пропускной способности традиционно были расширены все ключевые элементы сети связи, и во время праздников организованы дополнительные круглосуточные дежурства технических специалистов.