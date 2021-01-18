Практически целый день без холодной воды придется провести сегодня некоторым жителям Нижегородского и Сормовского районов. Подача холодной воды прекращена к 28 домам из-за плановых работ, сообщается на сайте ГО и ЧС Нижнего Новгорода.В частности, с 9:00 без холодной воды частично остался центр города. Отключение произошло по следующим адресам: улица Максима Горького,42б, Малая Ямская, 42; Ильинская,105,109б,133а,141б,143а, 168/2,111 – всего девять зданий, среди которых один частный дом. По имеющейся информации, возобновят подачу воды лишь в 20:00.Кроме того, без холодной воды остались 19 домов в Сормовском районе. Плановые отключения произошли по следующим адресам: улица Кима,168а,172, Парашютистов,6а,10, 11а,19г,20,22,23,24,26,27,28,30,32,34,36,56,66. Жители этих домов получат холодную воду лишь в 22:00.