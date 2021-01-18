17 января ушел из жизни бывший начальник «бандитского» отдела УБОП УБОП ГУВД Нижегородской области полковник полиции в отставке Василий Кашенин. Об этом сообщает телеграм-канал «Опер пишет…».Василий Кашенин скончался в воскресенье утром в реанимации спустя неделю после инфаркта. В феврале ему бы исполнилось 60 лет.За годы своей профессиональной деятельности Василий Кашенин ликвидировал почти 30 организованных преступных групп. Его бывшие коллеги вспоминают, что Кашенин обладал каким-то «сверхъестественным искусством коммуникации», мог внедриться в банду и добыть любую, даже самую закрытую информацию.«Это действительно был уникальный человек. В нем совершенно органично сочеталось, казалось бы, несочетаемое: потрясающая человечность и неравнодушие к людям и их бедам, и при этом нетерпимость к тем, кто представляет угрозу безопасности граждан. Человек высочайшего уровня мужества, участник Чеченской войны. Такие «бойцы» – штучный товар, сейчас таких нет…», - поделился генерал-майор милиции Иван Кладницкий, возглавлявший Волго-Вятского РУБОП с 1989-го по 2001 год.Прощание с Василием Кашениным состоится 19 января с 10:00 до 11:00 в траурном зале Бугровского кладбища.Редакция \\"КП - Нижний Новгород\\" выражает соболезнование родным и близким Василия Кашенина.