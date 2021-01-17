Новую лабораторию для проведения исследований на коронавирускную инфекцию открыли в Нижегородской области. Ее мощность – 1 200 анализов в сутки. Об этом на своей странице в Instagram сообщил главный врач нижегородского областного центра по борьбе со СПИДом Соломон Апоян.- Нижегородская область - один из передовых регионов по количеству исследований на COVID-19, - написал главврач. - А открытие дополнительных лабораторий только позитивно влияет на борьбу с пандемией.Кроме того, Соломон Апоян побывал в Борской ЦРБ, где в скором времени должга открыться ещё одна ПЦР-лаборатория по диагностике коронавируса.Ранее губернатор Нижегородской области сообщил, что новые лаборатории также появятся в Центральных районных больницах города Кстово и Павлово, ещё один центр появится в городской клинической больнице №30 Нижнего Новгорода. Финансирование на эти цели выделят из регионального бюджета – 41 миллион рублей, ещё 26 миллионов поступят из благотворительных средств.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!