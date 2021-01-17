Аномальные морозы до -36 градусов надвигаются на Нижегородскую область. В регионе уже объявлено экстренное предупреждение.- По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», ночью и утром 18 января местами по Нижегородской области и в г. Нижнем Новгороде ожидается мороз -30...-36 градусов, - сообщают спасатели.В частности, растет риск возникновения аварий на объектах ЖКХ и энергетики, возможны увеличения техногенных пожаров по причине сильных нагрузок на системы электроснабжения или неисправность электрооборудования.В морозные дни рекомендовано ограничить пребывание на улице, не следует отпускать на улицу без сопровождения детей и престарелых родственников. Для прогулок следует выбирать комфортную теплую одежду и обувь. При появлении первых признаков обморожения необходимо немедленно обратиться к врачу.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!