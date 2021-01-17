Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин проверил исполнение госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в Бутурлино. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.В 2020 году в посёлке на улице Пушкина начали строить новый микрорайон со всей необходимой инфраструктурой. Эти дома будут предназначены работникам ООО «Бутурлино Агро», у которых заключен договор социального найма.Кроме того, сформированы и земельные участки для многодетных семей. Сдача жилья в эксплуатацию запланирована на 2021 год.- В 2021 году региону выделено более 780 миллионов рублей на комплексное развитие сельских территорий, - поделился глава региона.В частности, по госпрограмме в Нижегородской области готовятся реализовать 3 проекта комплексного развития сельских территорий, а также 185 проектов по благоустройству.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!