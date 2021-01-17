Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил ряд учреждений культуры в посёлке Гагино. В частности, он побывал в детской школе искусств, Доме детского творчества и центральной библиотеке. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.В ходе осмотра глава региона отметил, что Детской школе искусств необходим капитальный ремонт и закупка новых музыкальных инструментов.- Своих средств у муниципалитетов на их масштабное обновление зачастую не хватает, - сообщил Глеб Никитин. - Выделим региональные ресурсы.Кроме того, губернатор проверил библиотеку нового поколения, открытую в 2019 году на базе Гагинской центральной библиотеки. Здесь провели капитальный ремонт, установили компьютерную и мультимедийную технику, современное библиотечное оборудование. Кроме того, закуплено более трех тысяч экземпляров книг, приобретены также электронные документы.- Благодаря национальному проекту «Культура» библиотека стала настоящим центром общественной жизни, - поделился глава региона. - Здесь проводят свободное время люди всех возрастов, реализуются волонтерские проекты, организуются различные мероприятия.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!