Реализацию нацпроекта «Образование» проверили в Бутурлино. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил среднюю школу имени В.И. Казакова. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.Образовательное учреждение, рассчитанное на 700 учеников, делает упор на развитие в «агробизнесе». Для этого в стенах школы создали научную лабораторию и реализовали проект «Умной теплицы» на территории учебного заведения.Здесь школьники могут на практике познакомиться с аспектами аграрного бизнеса, определить дальнейший вектор построения карьеры в отрасли. В этом уверена заведующая лабораторией Анна Назарова.- Бутурлинский район – важный аграрный центр региона, и создание здесь такой образовательной площадки – серьёзный шаг вперед, - подчеркнул глава региона.Отметим, что школа имени В.И. Казакова также участвует в проекте допобразования «Школа полного дня».К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!