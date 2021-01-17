Кратковременные отключения трансляции цифрового телевидения в Нижнем Новгороде, Арзамасе и Сарове ожидаются 18 января 2021 года. Отключения планируются с 02:00 до 11:00. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.Запланированы перерывы в вещании первого и второго мультиплексов, аналоговых телеканалов и радиостанций. Известно, что перерывы связаны с проведением плановых профилактических работ на радиотелевизионных станциях Нижегородского филиала РТРС.С проблемами в трансляции столкнуться аналоговый канал ННТВ и «Радио Образ», это коснется жителей во всех пунктах эфирного вещания на территории Нижегородской области.- Первый мультиплекс цифрового эфирного телевидения выйдет в эфир в федеральной версии, то есть без региональных блоков ГТРК «Нижний Новгород» и ТК «Волга», - сообщает ведомство.Регулярное регламентное обслуживание, которое проводится во время профилактики, позволяет продлить срок службы оборудования и обеспечить бесперебойную трансляцию.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!