Два автомобиля столкнулись вечером 16 января в Дальнеконстантиновском районе. Происшествие произошло на автодороге «Нижний Новгород-Саратов». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.В результате ДТП один человек погиб и двое пострадали. Уточняется, что детей среди пострадавших нет.На месте происшествия работали оперативные службы. Для ликвидации последствий ДТП привлекались люди и техника от МЧС.Сейчас обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.Госавтоинспекция также напоминает, что каждый водитель должен выбирать такую скорость движения, чтобы она не превышала установленного ограничения. При этом необходимо учитывать интенсивность движения, дорожные и погодные условия.\\"Комсомольская правда\\" в Нижнем Новгороде\\" выражает соболезнования родным и близким погибших.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!