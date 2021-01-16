Животноводческий комплекс на 1700 голов скота посетил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Три животноводческих двора представляют собой предприятие «Березники» в деревне Тяпино Гагинского района. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.- «Березники» - крупное сельхозпредприятие, которое показывает серьезные результаты и хороший рост, - поделился глава региона. - Радует и то, что предприятие активно пользуется различными мерами господдержки.Известно, что в этом году в Нижегородской области планируется направить свыше 1,6 миллиарда рублей субсидий на развитие животноводческих хозяйств. Этот показатель на 8,5% больше уровня 2020 года.К слову, все меры поддержки, принятые в прошлом году, продолжат действовать в 2021 году.- Мы поступательно наращиваем объем поддержки отрасли даже в непростых финансовых условиях, - добавил Глеб Никитин.Справка.В последние годы в СПК (Колхоз) «Березники» реконструированы все животноводческие дворы, полностью обновлен машинно-тракторный парк, закуплена новая высокопроизводительная техника, применяются инновационные технологии обработки почвы.В настоящее время СПК (Колхоз) «Березники» является одним из лидеров по производству сельскохозяйственной продукции в Гагинском районе. По итогам 2020 года предприятие произвело 12 150 тонн молока, 464 тонны мяса, 18 227 тонн зерна, 2 883 тонны рапса. Доля предприятия в общем производстве молока в районе составила 45,8%, зерна – 28,6%.По состоянию на 1 января 2021 года, общее поголовье КРС составляет 5172 головы, в том числе 1 200 коров, суммарная площадь пашни – 11 000 га.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!