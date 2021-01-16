Гагинскую ЦРБ посетил в ходе рабочего визита губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. К слову, на модернизацию учреждения направлено примерно 120 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.В настоящее время больница участвует в программе модернизации первичного звена здравоохранения региона. В частности, это уже позволило провести капитальный ремонт инфекционного отделения.- Скоро оно будет введено в эксплуатацию. Подумаем, можно ли задействовать его в борьбе с пандемией, - сообщил глава региона.Ещё в Гагинской ЦРБ успешно обновляется парк автотранспорта, так, в конце 2020 года в медучреждение доставили пять новых машин.- До 2025 года планируется обеспечить еще 20 машин. Также в этом году докупим новое оборудование – УЗИ, эндоскопы, рентген-аппараты, - подчеркнул Глеб Никитин.Также он отметил, что в медучреждении важно оперативно модернизировать реанимационное отделение и организовать поставку аппаратов ИВЛ.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!