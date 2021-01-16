В 2021 году финансирование реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в регионе составит примерно 1,5 миллиарда рублей. Сегодня, 16 января, реализацию федеральной программы проверили в Гагинском и Бутурлинском районах. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил в Бутурлино сквер у памятника основателю поселка.В посёлке Гагино губернатор побывал в сквере «Школьный», который благоустроили в 2020 году. Там выложили брусчаткой пешеходные дорожки, установили лавочки, урны и новое освещение. На территории также появились качели и стол для игры в шашки и шахматы. В ходе благоустройства в сквере установили арт-объект в виде карандашей и памятник школьникам.Также Глеб Никитин посетил гагинский сквер «Солнечный», благоустроенный в 2019 году.- Приятно, что при облагораживании каждого из объектов обыгрывается своя тема: образовательная - у Школьного сквера в Гагине и историческая - у сквера в память об основателе поселка в Бутурлине, - подчеркнул глава региона.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!