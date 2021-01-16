В 2021 году в регионе планируют приступить к реализации 17 проектов по «Оздоровлению Волги». Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил в ходе рабочего визита в Бутурлинский район.- Девять проектов планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году, восемь - в 2022-2023 годах. Каждый объект – это улучшение жизни тысяч людей, - сообщил он.Известно, что до обращения администрации района в министерство энергетики и ЖКХ в Бутурлино не существовало очистных сооружений. Теперь же эта проблема решена. Сегодня, 16 января, глава региона ездил на объект и проверял ход пусконаладочных работ.Очистные сооружения в Бутурлинском районе были созданы в рамках нацпроекта «Экология». Уже в марте этого года объект будет готов к приему хозяйственно-бытовых стоков.В настоящее время Нижегородская область опережает план по реализации федерального проекта «Оздоровление Волги». Только за 2020 год в регионе было построено и реконструировано 15 объектов водоотведения.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!