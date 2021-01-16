Поздно вечером, 15 января, в Нижнем Новгороде произошло крупное ДТП. На Нижневолжской набережной столкнулись внедорожник и две легковушки. Об этом сообщает паблик «Регион-52 | Нижний Новгород» в социальной сети «Вконтакте».На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия сейчас выясняются.Произошедшее ДТП подписчики паблика обсудили в комментариях:- Сегодня ездил по делам ... гоняют как ненормальные, зачем? Неужели не понимают, что при таких погодных условиях, их не спасет ни АБС, НЕ АНТИБУКС и т д, - делится мнением Александр Александров.- А вывод всегда один! Надо соблюдать скоростной режим!!!! – подчеркнул Сергей Бородин.Госавтоинспекция также напоминает, что каждый водитель должен выбирать такую скорость движения, чтобы она не превышала установленного ограничения. При этом необходимо учитывать интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и дорожные и метеорологические условия.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!