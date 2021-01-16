Два пункта жизнеобеспечения, которые были разбиты на наиболее опасных участках нижегородских трасс, сворачиваются. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.Городки располагались на трассе М-7 Волга, в районе населённого пункта Ветчак; а также на трассе Р-159 в Борском районе, рядом с деревней Золотово.Пункты жизнеобеспечения были развернуты в связи с ухудшением погодных условий в регионе. Они были рассчитаны на оказание помощи водителям и их пассажирам во внештатных ситуациях, возникающих на дорогах.Точки были оснащены электропитанием и зарядками для телефона, в городках также были созданы условия для отдыха - автомобилистам предлагали горячий чай, в случае необходимости оказывали первую доврачебную помощь.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!