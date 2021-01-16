Страшное ДТП произошло вчера, 15 января, в Богородском районе. Там на 1 километре автодороги «Богородск – Афанасьево - Куликово» снегоход насмерть задавил пешехода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.Происшествие произошло в 18:25. 49-летний водитель снегохода наехал на идущего по краю проезжей части человека. После этого водитель скрылся с места ДТП, в кратчайшие сроки его личность была установлена.В результате ДТП пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью.Напомним, что в последние дни в регионе установились неблагоприятные погодные условия. Только за 14 января в Нижнем Новгороде выпало 18% от месячной нормы осадков. Сейчас водителям особенно важно быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!